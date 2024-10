Lucas Rangel quebra tornozelo e passa por cirurgia perto do casamento

Lucas Rangel revelou em suas redes sociais que quebrou o tornozelo a menos de um mês de seu casamento com Lucas Bley. O influenciador, que se casa em novembro, relatou que a lesão ocorreu após um escorregão, transformando um momento comum em uma situação mais complicada.



Apesar do susto inicial, Lucas teve que passar por uma cirurgia para reparar a fratura. Ele explicou que foram colocados oito parafusos e uma placa no tornozelo. "Achei que fosse só uma torção, mas precisei da cirurgia", relatou Rangel, mantendo o bom humor apesar das circunstâncias.

Mesmo com o imprevisto, o influenciador demonstrou gratidão pela recuperação e otimismo para o futuro. "Agora, mais do que nunca, estou animado para a chegada do meu casamento", comentou ele, reforçando a fé em um processo de recuperação tranquilo antes do grande dia.

Lucas Rangel e Lucas Bley vão se casar no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, com uma cerimônia que promete ser inesquecível. Gkay será madrinha, e a lista de convidados é restrita a apenas 150 pessoas, escolhidas a dedo pelo casal, que priorizou amigos próximos e familiares.

O casal adotou regras específicas para garantir que o evento mantenha o foco nos noivos. Entre as exigências, está um dress code rigoroso de 11 páginas, proibindo convidados de usarem branco e de levarem acompanhantes. Além disso, pedidos de casamento no dia do evento são terminantemente proibidos.

Lucas Rangel e Lucas Bley se conheceram em 2020, mas oficializaram o relacionamento em 2021. O noivado foi celebrado no mesmo local que receberá o casamento em novembro. Eles já trocaram votos em uma cerimônia simbólica em Las Vegas, fortalecendo ainda mais a união antes do casamento oficial.

O foco do casal é garantir que o evento seja uma celebração da união e do amor entre eles, sem distrações. "Nosso casamento é sobre o casal, então vai quem realmente gosta da gente e torce pela nossa felicidade", afirmou Rangel, demonstrando a importância de estar rodeado de pessoas queridas no dia especial.

