Travis Scott é anunciado na música Let's Go 5, de Mc IG

MC IG, um dos maiores nomes do funk na atualidade, publicou nesta segunda-feira (21/10) os possíveis participantes do set musical Let´s go 5 nas redes sociais. O destaque foi a presença do artista internacional Travis Scott. Além de Travis, MC Ryan Sp, MC PH, Manoel Gomes, DJ GBR, MC Hariel, Tuto e MC Poze do Rodo estarão na música.

MC IG divulga participantes do novo set musical Let's Go 5 (foto: Instagram/Reprodução)

Ao Correio, em janeiro deste ano, MC IG compartilhou que iria seguir com os sets e que adicionaria um nome internacional para enriquecer a produção. “Acho que posso dar um spoiler de Let 's Go. Travis Scott é um dos nomes mais cotados para o projeto crescer em 2024”, comentou o MC na época.



O projeto Let´s Go foi criado durante a pandemia, onde cada um dos cantores fazia uma composição própria e criava-se uma montagem com as melodias de todos os participantes. A primeira edição foi idealizada por DJ GBR, MC IG e MC Ryan SP e a quarta versão ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil por semanas consecutivas.