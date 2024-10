Brasileiras mostram arte latino-americana em Londres

A exposição internacional Habitat reúne trabalhos de 49 artistas da América Latina e tem como tema “apresentar potentes e necessárias narrativas que refletem as poéticas de artistas latino-americanas sobre meio ambiente, território e corpo”. Sete fotógrafas e artistas visuais do Brasil foram selecionadas, entre elas Ana Sabiá, Angelica Luersen, Duda Fortes, Gisele Martins, Heloisa Medeiros, Maria Chrisá e Monica Grappi. A mostra fotográfica foi aberta para visitação do dia 15 até o dia 20 de outubro, na Galeria The Art Pavilion, em Londres, na Inglaterra.

A exposição foi organizada pelo coletivo colombiano Fotógrafas Latam, em parceria com a organização Art From Heart, liderada por mulheres. Além da mostra, palestras e rodas de conversas fizeram parte do evento.

“Sabemos que trabalhar juntas é um caminho para o sucesso na projeção do nosso trabalho, por isso continuamos todos os dias buscando espaços que nos permitam crescer como artistas, gerando discussões, reflexão, formação e confiança. Temos a convicção de que juntas somos mais fortes e, que, com essa rede de apoio, cresceremos coletivamente”, afirma Lorena Velasco, co-fundadora do coletivo “Fotografas Latam”.