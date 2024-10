"Não é mais uma vilã, é a vilã!", garante Lilia Cabral, sobre nova personagem

Elogiada pelas atuações como as Martas de Página da vida (2006) e Império (2014), Lilia Cabral retoma a vilania na próxima novela das 18h da Globo, Garota do momento. A partir de 4 de novembro, a veterana atriz de 67 anos, que retorna ao horário das seis após 21 anos, assume Maristela Alencar, a matriarca de uma família poderosa que dita as regras e os costumes da sociedade e infernizará a vida da mocinha da trama, Beatriz, vivida por Duda Santos.

"A Marta de Páginas da vida não era vilã. Era um personagem extremamente amargurada, sofrida e invejosa, e esse era o grande problema da personagem: olhar para o que os outros tinham e lamentar não ter. Mas a Maristela eu paro, olho e falo "sou vilã", sem medo de errar. Não é mais uma vilã; essa é A vilã! E não tenho medo de errar com as palavras", admitiu Lilia, em coletiva virtual realizada nesta terça-feira (22/10).

A atriz aproveitou a oportunidade para declarar seu amor pelas novelas. "Estou tentando provar que a novela faz parte da nossa cultura e quero que ela se perpetue. Eu me divirto fazendo, me emociono, amo fazer novela. Já falei que quero fazer série, mas eu me deslumbro fazendo novela. Garota do momento, por exemplo, é uma história bonita demais e merece ser assistida. A novela está se colocando diante daquilo que é uma novela, um grande melodrama, uma grande história para vivermos. Isso que uma novela se propõe: colocar o público para se perguntar o que será que vai acontecer no capitulo seguinte", defende.

A matriarca da família

Sinônimo de prestígio e riqueza, o sobrenome Alencar sempre garantiu a seus detentores lugar de destaque na sociedade. Além de donos da Perfumaria Carioca, uma das maiores fábricas de sabonetes do país no final dos anos 1950 na nova novela das seis, escrita por Alessandra Poggi com direção artística de Natalia Grimberg.

No centro desta família está a matriarca Maristela. No início da trama, ainda na década de 1940, ela se opõe ao casamento do filho, Juliano (Fabio Assunção), com Clarice (Carol Castro) ao saber que a futura nora já tem uma filha, Beatriz (Duda Santos), com outro homem. Quando Clarice perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa).

Maristela é a verdadeira força nos bastidores da família, garantindo que a fortuna e a reputação dos Alencar permaneçam intocáveis.