A Pilastra recebe exposição de Diana Salu e Francisco Rio

A exposição Meu nome é um caminho, dos artistas Diana Salu e Francisco Rio, está em cartaz na galeria de arte A Pilastra, no Guará 2, até sábado (26/10), com visitas das 15h às 20h.

Leia mais: Calote de Gloria Pires e marido ao Banco do Brasil, termina na Justiça

Meu nome é um caminho é realizado pela poeta Diana Salu e pelo arte-educador em dança Francisco Rio. Juntos, eles apresentam uma exposição para crianças e adultos, com poesia, dança, brincadeiras tradicionais, artes gráficas, objetos e outras linguagens artísticas, tudo isso com o objetivo de mostrar a potencialidade criativa de fortalecimento e democratização da sensibilidade das memórias trans. A exposição conta com a curadoria de Lua Kixelô e busca proporcionar encontros de histórias que despertam diferentes sentimentos.

Leia mais: Bruno Mars em Brasília: ainda há ingressos disponíveis? Veja valores e setores

Diana Salu é uma mulher trans, autora de Cartas para ninguém, da HQ Então você quer escrever personagens trans? e do livro de poesia Profecia. Já ganhou vários prêmios literários e é fundadora da MÊS Editora. Francisco Rio é um arte-educador em dança experiente em temas como contemporaneidade, performance e cinema, tendo lançado o filme Estrela da tarde, em 2023.

Leia mais: Confira a setlist dos dois shows de Bruno Mars na capital

Serviço

Meu Nome é um Caminho

Desta quarta-feira (23/10) até sábado (26/10), das 15h às 20h, na galeria A Pilastra, no Guará 2 (QE 40 SMBS 01 lote 01B, Loja 01). Entrada gratuita.