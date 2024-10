Cia. Melhores do Mundo celebra 29 anos com a peça 'Tormentas da paixão'

Brasília recebe, neste fim de semana, o espetáculo Tormentas da Paixão, do grupo Cia. de Comédia Melhores do Mundo. O espaço Cultural Caesb, em Águas Claras, sediará duas sessões no sábado (26/10) e no domingo (27/10). As apresentações marcam a turnê nacional no grupo em comemoração aos 29 anos de atuação na cena artística.

A Cia. de Comédia é um grupo teatral criado em 1995 no Distrito Federal. A formação integrada por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal, Welder Rodrigues e Marcello Linhos segue firme até os dias atuais. O repertório do grupo contempla mais de 20 espetáculos autorais criados ao longo dos anos, com um resultado de mais de 3,5 milhões de espectadores presenciais.

As produções apresentadas na turnê reúnem os maiores sucessos do grupo, como o antigo sucesso Hermanoteu na terra de Godah. A narrativa acompanha a saga de Hermanoteu, personagem bíblico que busca conexão com Deus. O espetáculo conta com a participação de Chico Anysio como a voz de Deus. A coletânea de obras também contempla as peças Notícias populares, Tormentas da Paixão, Tela Plana e Dingou Béus.

Serviço

Tormentas da Paixão

Com Cia. de Comédia Melhores do Mundo

No sábado (26/10), às 19h e às 21h30, e domingo (27/10) às 18h e às 20h30, no Espaço Cultural Caesb (Avenida Sibipiruna, Lote 13/21 – Águas Claras). Ingressos: a partir de R$50, no site Bilheteria digital