De biquíni, Deborah Secco ostenta tanquinho e bronzeado: ‘Eu quero amor’

Deborah Secco, aos 44 anos, está aproveitando dias ensolarados em Itacaré, na Bahia. Em um vídeo divertido, a atriz mostrou seu corpo em forma, usando um biquíni laranja e uma faixa de cabelo. Ao fundo, tocava a animada música "Tudo O Que For Leve", de Alice Caymmi.

Com seu bronzeado em dia, Deborah expressou seu desejo por momentos leves e coloridos, destacando a importância de não deixar que nada a atrapalhe. Seus amigos a incentivaram a voltar aos treinos, e ela se mostrou animada: "Depois de muito tempo eles me botaram para treinar".

Na última terça-feira (22), a atriz compartilhou um álbum em suas redes sociais, revelando momentos de descontração na praia e em cachoeiras. Além de exibir seu biquíni, Deborah deixou uma mensagem enigmática: "Vem coisa boa aí! Quem adivinha?", instigando a curiosidade dos seguidores.

As fotos mostram Deborah cercada por amigos e se divertindo à beira-mar. Ela também registrou uma das refeições que desfrutou durante a estadia, mantendo a conexão com o público ao compartilhar seus prazeres simples. A atriz continua a inspirar admiradores com seu estilo de vida saudável e vibrante.

