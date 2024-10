STJ abre exposição 'Horizontes internos' nesta quarta-feira (30/10)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai exibir as pinturas da artista Regina Macedo na exposição Horizontes internos, com curadoria de Jaqueline Marafon. O coquetel de abertura do evento será realizado nesta quarta-feira (30/10), às 18h30.

Regina Macedo é bióloga e concilia a carreira acadêmica com a paixão por artes visuais. Utilizando principalmente óleo e acrílico, a artista convida o público a uma jornada introspectiva, explorando imagens emocionais que refletem sua trajetória.

As telas revelam horizontes que vão além do mundo exterior, conectando-se com sentimentos profundos em um mergulho de cores, formas e sombras que, juntas, formam as figuras expostas. Após a inauguração, a exposição vai ficar aberta para visitas até o dia 27 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 19h.

Serviço

Abertura da exposição Horizontes Internos

Quarta-feira (30/10), a partir das 18h30, no Espaço Cultural STJ (SAFS Sul, Quadra 6, Lote 1 Edifício dos Plenários 2º andar, Mezanino). Entrada gratuita.