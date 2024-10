Academia Brasileira de Letras comenta eutanásia de Antonio Cicero

A Academia Brasileira de Letras (ABL) lamentou a morte do poeta Antonio Cicero nesta quarta-feira (23/10). A instituição também ressaltou que respeita a decisão dele de optar pela eutanásia na Suíça. Antonio morreu aos 79 anos.

"Com imensa tristeza, nos despedimos do escritor, poeta e letrista Antonio Cicero, nosso eterno imortal, que aos 79 anos escolheu partir em paz. Em sua decisão corajosa, honramos a liberdade de ser e a serenidade diante da vida e da morte, respeitando o gesto consciente de não mais permanecer entre nós, dado seu delicado estado de saúde", disse a ABL.

Antonio deixou uma carta de despedida aos familiares e amigos em que comunica a morte assistida. Ele relatou que estava com Alzheimer e que a vida dele tinha se tornado "insuportável".

"Não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia", afirmou o poeta.