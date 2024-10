Yara Castanha se une a Sandro Barros e impacta ex-dependente química

Tendo como inspiração a campanha Setembro Amarelo, que foi dedicada à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a atriz e empresária Yara Castanha abraçou a causa e protagonizou uma iniciativa inspiradora. Unindo seu projeto social “Beleza para Todas” com o programa “Domingo Social”, do terapeuta Sandro Barros, Yara ofereceu à Tatiane, uma mulher que já enfrentou os horrores da dependência química e da vida nas ruas, uma transformação que simboliza muito mais que beleza exterior: representa a reconquista de sua dignidade e amor-próprio.

Tatiane, carinhosamente chamada de Taty, tem uma história marcada por desafios profundos. Após ser levada às ruas pela mãe aos 14 anos, passou mais de 25 anos em situação de rua, enfrentando dependência de drogas e convivendo com a violência e exploração. Ela sofreu abusos inimagináveis, como ser mantida em containers sob temperaturas extremas por cafetões quando se recusava a colaborar com suas exigências. No entanto, apesar das marcas físicas e emocionais, Taty encontrou uma segunda chance por meio de seu companheiro Bruno, que, após se recuperar na instituição Manassés, a resgatou do sofrimento e a encorajou a seguir o mesmo caminho.

Com o apoio da Comunidade Terapêutica Por Amor e sob a orientação do terapeuta Sandro Barros e de Douglas Manassés, superintendente terapêutico da subsecretaria de cuidados especiais, Tatiane começou sua jornada de recuperação. Ao conhecer Yara Castanha, uma nova etapa em sua vida teve início.

Dia de princesa

No Studio Yara Castanha, Taty passou por um dia de princesa. Com os cuidados dedicados de Yara e sua equipe, ela recebeu tratamentos que realçaram sua beleza natural: hidratação capilar com produtos veganos, corte personalizado e manicure, além de uma sessão de maquiagem. Yara também a presenteou com itens de sua linha capilar, oferecendo dicas valiosas para que Taty possa manter esse autocuidado em casa. Mais do que uma mudança estética, esse dia representou uma renovação de sua autoestima e a reafirmação de que seu futuro é repleto de novas possibilidades.

O depoimento de Patrícia, a responsável pelo acompanhamento terapêutico de Tatiane, revela o quanto essa transformação é fruto de um esforço coletivo, onde o cuidado e a solidariedade caminham juntos. Segundo Patrícia, Taty foi uma mulher profundamente marcada pela vida nas ruas e pelas cicatrizes da dependência. Entretanto, com apoio e acolhimento, ela conseguiu superar seus traumas, casou-se, reconstruiu sua vida e hoje, aos 43 anos, vive de forma digna, longe das drogas e da violência, em uma casa que conseguiu montar com a ajuda de amigos.

Do lixo para o luxo

“Ela saiu do lixo para o luxo”, diz Patrícia, emocionada, ao descrever a nova vida de Taty. Hoje, Tatiane trabalha, frequenta a igreja e continua seus tratamentos terapêuticos e odontológicos, já que o uso compulsivo de drogas comprometeu sua saúde bucal. Graças à solidariedade de amigos e à persistência de Taty, ela finalmente tem um lar e desfruta de um ambiente seguro e acolhedor.