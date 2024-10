TELEVISÃO

"Dhu é uma mulher solar, apesar da dureza", avalia a atriz Ivy Souza Fora do núcleo central de "Mania de você", uma trama que tem chamado a atenção do público é a da família de Dhu, personagem interpretada pela novata em novelas Ivy Souza. "Que as pessoas se identifiquem e se inspirem nela", declarou a atriz ao Correio