Piqué fala sobre traição e separação de Shakira: "A verdade não é contada"

Após o fim do relacionamento, Piqué encontrou apoio em pessoas próximas, o que tem lhe trazido tranquilidade - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, quebrou o silêncio sobre sua separação com a cantora colombiana Shakira. O atleta afirmou que a versão pública do término, ocorrido em 2022, não reflete a verdade completa. "A verdade ou o que acontece não é contada da maneira que foi", declarou.

Leia também: Namorada de Liam Payne revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte

Após o fim do relacionamento, Piqué encontrou apoio em pessoas próximas, o que tem lhe trazido tranquilidade. "Estou cercado por meus entes queridos, minha família, meus amigos… Isso me dá muita paz de espírito", afirmou o jogador de 37 anos, que atualmente namora Clara Chía Martí.

Leia também: Defesa de Deolane pede ao STF que influenciadora não deponha em CPI

Shakira, por sua vez, revelou em entrevista que a amizade tem sido seu principal suporte desde o término. "Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor", disse a cantora, enfatizando o valor de seus amigos durante esse período difícil.

A artista também comentou sobre seu processo de cura, afirmando que ele ainda está longe de acabar. "Há pessoas que me traíram, que me viraram as costas quando mais precisei. Esse processo de cura vai levar vários álbuns", confessou Shakira, sugerindo novos trabalhos inspirados nesse momento.

Observatório dos Famosos.