CTJ Hall recebe concerto com releituras de clássicos brasileiros

Após apresentações no Brasil e no exterior, o concerto Peregrinos desembarca em Brasília no CTJ Hall nesta sexta-feira (25/10). Resultado da união de três artistas e amigos — Sandra Duailibe, Cely Curado e Antenor Bogéa, acompanhados do violonista Agilson Alcântara e da pianista Suzi Magalhães —, o show integra o projeto Sextas Musicais. O repertório contempla composições autorais do trio e releituras de grandes canções brasileiras.

A escolha da obra que abre a apresentação foi Odara, de Caetano Veloso, seguida por músicas de Tom Jobim, Paulo André, Ruy Barata e outros. As canções serão interpretadas em solo, duo e trio, para oferecer ao público um evento plural. Antes do show, a escritora Marcia Duailibe Forte irá apresentar e autografar os três livros infantis que escreveu: Os três porquinhos e o lobo esportista, Nas entrelinhas do Hino Nacional e Belem — uma cidade amazonica. O show também será transmitido ao vivo no canal da Thomas Jefferson do Youtube.

O Sextas Musicais é um projeto que semanalmente promove espetáculos que destacam a música brasileira no palco do CTJ Hall. A embaixada dos Estados Unidos é parceira da Casa Thomas Jefferson na iniciativa que tem o objetivo de oferecer atrações culturais gratuitas ao público brasiliense.

Serviço

Peregrinos

Nesta sexta-feira (25/10), às 20h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 sul). Entrada franca