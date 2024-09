CTJ Hall recebe o Quarteto Bruno Mangueira com repertório diverso

O CTJ Hall recebe, nesta sexta-feira (27/9), o Quarteto Bruno Mangueira para uma apresentação especial. Os músicos unem os maiores artistas do mundo da música em seu repertório e levam o público a uma viagem sonora pela música popular brasileira. O show começa às 20h com entrada gratuita, sem a necessidade de retirar os ingressos antecipadamente.

Composto pelos artistas Bruno Mangueira, Misael Silvestre, Oswaldo Amorim e Pedro Almeida, o quarteto selecionou um repertório que inclui Milton Nascimento, Lupicínio Rodrigues, Egberto Gismonti e Dori Caymmi. O capixaba Chico Lessa, que morreu em abril deste ano, será homenageado na performance, com uma composição especial feita por ele quando trabalhou ao lado de Mangueira.

O show faz parte do projeto Sextas Musicais, uma iniciativa da Casa Thomas Jefferson, com apresentações musicais gratuitas no berço da música de câmara no Centro-Oeste, o CTJ Hall. A ação tem o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para promover a cultura e a acessibilidade. Os interessados podem acompanhar as apresentações por meio da transmissão no Youtube.

Serviço

Show Quarteto Mangueira

Nesta sexta-feira (27/9), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906). Entrada gratuita