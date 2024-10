Nova música de Leo Russo, ‘Isabella’ acaba de chegar às plataformas

O cantor Leo Russo acaba de lançar, nesta sexta-feira (25/10), a música Isabella, disponível em todas as plataformas digitais. O single é um samba com participação de Moacyr Luz, em homenagem à filha de Leo. A faixa faz parte do álbum A gente merece, que deve ser lançado no dia 22 de novembro.

Isabella é uma homenagem não só à filha de Leo Russo como também a todas as Isabellas, de acordo com o próprio. “Na música brasileira, temos vários clássicos com nomes de Luiza, Gabriela, Carolina; o saudoso Luiz Grande fez Maria Rita. Juntei com Moacyr e fizemos a Isabella. É a minha primeira parceria com ele, gravamos juntos para o álbum A gente merece, e já compusemos outra música.

O artista conta que fez o refrão da música na casa da sogra enquanto estava esperando pela mulher, “Comecei fazendo a música batucando na cozinha. ‘Eu quero saber onde está a Isabella, que já me deu trela, hoje está mais na dela’. Mandei o refrão pro Moa, que é um craque, e ele pegou o espírito da coisa, caprichou e acabou marcando um golaço. É um partido alto de que eu gosto muito”. Isabella já está disponível em todas as plataformas digitais.

