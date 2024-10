Netflix celebra fãs brasileiros com caixas temáticas de lembranças

Convenção anual de lançamentos criada pela Netflix, a Tudum surgiu da missão da empresa de se aproximar dos fãs. Criado no Brasil, o evento de escala mundial é dedicado aos fãs da Netflix e costuma ocorrer na Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A cada ano, a empresa de streaming reúne os fãs com astros para divulgar notícias exclusivas, cenas nunca vistas antes, trailers e novidades das suas séries, filmes e jogos favoritos.

Este ano, a convenção está diferente e a Netflix traz, pela primeira vez, a experiência Tudum: Um Tudum Pra Cada Um, uma promoção que oferece aos fãs quatro versões diferentes de latas temáticas colecionáveis recheadas com brindes e presentes exclusivos em edição limitada que contemplam as séries e filmes mais populares no Brasil.

As primeiras latas já foram entregues: é só chegar na praça central do NetflixWorld no jogo Roblox, entre os dias 10 e 15 de outubro, para conferir. O auditório virtual está todo decorado com os temas do Tudum e, por lá, os personagens Wandinha, Luffy (One Piece), Dustin e Erika (Stranger Things) também recebem os fãs para tirar fotos dentro do universo do game.