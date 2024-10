Antonia Fontenelle detona Virginia Fonseca por comprar bolsa de R$ 500 mil

A aquisição luxuosa da influenciadora Virginia Fonseca continua dando o que falar. Nas redes sociais, Antonia Fontenelle detonou a loira e também Andressa Suíta, que surgiu ao lado de Gusttavo Lima segurando a bolsa de grife.

"Uma bolsa que se você for no Brás, em São Paulo, você compra por R$ 15. A única coisa é que tem a logo da marca. Ninguém que ganha dinheiro honesto, que ganha dinheiro suado, faz um negócio desse. É a mesma bolsa que a Andressa Suita tem", falou a apresentadora na rede social.

"Gente, dinheiro não aceita desaforo. Uma pessoa que se diz influencer, fazer isso com outras pessoas, eu acho, de verdade, muito ruim. Não sou eu a malvada que vem aqui alertar vocês. Fazer silêncio e fingir não ver isso, para mim é muito mais fácil", disparou.

E continuou: "Não me acarreta nada, nem o sentimento ruim das pessoas que gostam dela, nem uma inimizade, nada."

"Não suporto ver as pessoas passando por isso. Não suporto gente que brinca com sentimentos alheios. As pessoas estão perversas. Esses espíritos sem luz que criam isso, sabem exatamente o que estão fazendo. A conta vai chegar, vocês podem ter certeza", avisou a artista.