Mc Poze do Rodo e Vivi Noronha passam lua de mel em motel após festão no Rio

Após um grandioso casamento, Poze do Rodo e Vivi Noronha buscaram um momento de privacidade para celebrar a união. Com três filhos, Júlia, Miguel e Laura, o casal decidiu desfrutar de uma lua de mel relaxante após a cerimônia, realizada no sábado (26).

Para essa ocasião especial, eles escolheram o motel Vips, conhecido por sua vista deslumbrante do Rio de Janeiro, situado na Avenida Niemeyer, na orla do Leblon. O local é ideal para casais que desejam escapar da agitação e desfrutar de um ambiente exclusivo e romântico.

A suíte reservada pelos recém-casados possui uma diária inicial de R$1500 por seis horas, com custos adicionais para prolongar a estadia. As instalações luxuosas incluem jacuzzi, piscina privativa com borda infinita e sauna, proporcionando um cenário perfeito para relaxar e aproveitar o início da vida a dois.

Além das comodidades, o espaço conta com uma área de churrasqueira e um ambiente com luzes que lembram uma boate, garantindo diversão e descontração. Com tantos mimos à disposição, Poze e Vivi podem desfrutar de momentos especiais, celebrando o amor em grande estilo.

Observatório dos Famosos.