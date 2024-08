Curta-metragem brasiliense representa o DF em Festival de Gramado

O curta-metragem Via sacra será o único representante de Brasília no 52º Festival de Cinema de Gramado. Dirigido por João Campos, o filme concorrerá na Mostra competitiva de Curtas do festival, que ocorre de 9 a 17 de agosto na cidade gaúcha.

Após 20 anos como ator, Via sacra é o segundo projeto de direção de João Campos. O curta explora temas como a diversidade sexual, afetiva e religiosa e o combate ao racismo. A trama acompanha Gleide, uma mulher que em uma emergência no trabalho, precisa enfrentar um percurso angustiante para resolver o problema, simbolizando sua própria “via sacra”.

Com aproximadamente 12 minutos de duração, o projeto audiovisual fará sua estreia no Palácio dos Festivais de Gramado, no dia 12 de agosto, às 18h, e no Canal Brasil, no dia 13 de agosto, às 19h.