Artista brasiliense tem obra vendida em leilão em Nova York

Fernando Carpaneda e Brooke Shields no leilão "Take Home A Nude" na Academia de Arte de Nova York - (crédito: Divulgação)

O artista plástico brasiliense Fernando Carpaneda ganhou destaque com uma pintura vendida no 32º leilão anual Take Home A Nude, realizado pela Academia de Arte de Nova York. O valor da venda não foi divulgado pelo artista. Carpaneda, conhecido pela abordagem ousada e multifacetada, vem consolidando a carreira com conquistas notáveis.

Recentemente, um de seus trabalhos foi premiado pelo curador David Houston, diretor executivo do Museu Ohr-O'Keefe. Suas obras foram selecionadas para a Bienal de 2024 do Museu de Arte Heckscher e estão em exibição no Museu de Arte Arkell, em Nova York. O curador Rogério Carvalho, representante de Carpaneda no Brasil, postou em sua página no Facebook: “Novos patamares de valor para Fernando Carpaneda alcançados ontem na Sotheby’s de Nova York! Não falo apenas dos 100 mil reais por metro linear, falo de reconhecimento de trajetória e de conjunto de obra!”

A noite do leilão reuniu celebridades, artistas renomados e filantropos, com o objetivo de apoiar a próxima geração de artistas da cidade e arrecadar fundos para a Academia, fundada por Andy Warhol em 1982. Grandes nomes como Alan Cumming — ganhador de um Emmy este ano — e Brooke Shields, estavam presentes.