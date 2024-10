Espetáculo fala sobre preservação do cerrado na Chapada dos Veadeiros

A peça Cerrado de Pé é o que a gente qué!, da Companhia Candombá, une dança, circo e teatro para celebrar a biodiversidade e a riqueza cultural do cerrado. O espetáculo circulou em três cidades da Chapada dos Veadeiros: Teresina de Goiás, Cavalcante e Colinas do Sul.

A história conta a previsão da arara Cassandra que, entristecida com a devastação do bioma e as frequentes queimadas ilegais, teve acesso a uma grande revelação: a de que, no futuro, humanos encantados se uniriam à fauna e à flora cerratense com a intenção de reflorestar e preservar. As cenas contam com bambolês de LED e pirofagia, arte com fogo, e a trilha sonora tem músicas do grupo brasiliense Seu Estrelo e o Fuá de Terreiro e da Dupla Caipira de Reggae, repletas de reflexão sobre a situação da preservação ambiental no Centro-Oeste.

A Companhia Candombá é um coletivo de artistas e ativistas que une arte e engajamento social para promover a preservação do Cerrado e a valorização da cultura local. Eles têm uma parceria com o Laboratório de Ação Social (Labs), que se dedica a fortalecer projetos de desenvolvimento comunitário e preservação do patrimônio cultural e ambiental na Chapada dos Veadeiros. Atualmente, buscam recursos para que o espetáculo possa continuar circulando e levando consciência ambiental a mais cidades do Distrito Federal e Goiás.