Cineclube Balaio está de volta na Asa Norte, Estrutural e Sol Nascente

Depois de oito anos de pausas, o Cineclube Balaio está de volta com exibições no Balaio Café, na Asa Norte, no Coletivo da Cidade na Estrutural e na Federação Habitacional do Sol Nascente (Fehsolna), de outubro a dezembro. Após cada sessão, será feita uma roda de conversa sobre as impressões a respeito de cada filme.

Fundado em 2006 por Jul Pagul, do Balaio Café, o CineClube Balaio esteve em funcionamento por 10 anos, sendo considerado o maior cineclube em atividade no país. Foram realizadas diversas exibições, lançamentos e debates, sempre com filmes fora do circuito comercial. O projeto, que é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, retoma suas atividades, espalhando cinema e cultura pelo Distrito Federal.





Confira a programação:

Quinta (31/10) - Balaio Café, 19h30 - Flor do Moinho, de Érica Bauer

Sábado (2/11) - Coletivo da Cidade,15h - Flor do Moinho, de Érica Bauer

Quinta (7/11) - Balaio Café, 19h30 - Radiola FM, de Chico Furtado e Coletivo Radiola; Rádio Capital Alvorada, da Gancho Filmes; e Brasília nas Ondas do Rádio, de Eduardo Monteiro

Sábado (9/11) - Coletivo da Cidade, 15h - Leitores Sem Fim, de Beto Seabra e Carlos Elias

Quinta (14/11) - Balaio Café, 19h30 - Leitores Sem Fim, de Beto Seabra e Carlos Elias

Sábado (16/11) - Coletivo da Cidade, 15h - Balãozinho Azul de Fáuston da Silva; Meu Amigo Nietzsche, de Fáuston da Silva; e O Menino e o Mundo, de Alê Abreu

Quinta (21/11) - Balaio Café, 19h30 - Velhice Ilumina o Vento, de Juliana Segóvia

Quarta (27/11) - Fehsolna, 15h - Flor do Moinho, de Érica Bauer

Quinta- (28/11) - Balaio Café, 19h30 - Filhas do Sol

Quarta - (4/12) - Fehsolna, 15h - Velhice Ilumina o Vento, de Juliana Segóvia

Quinta - (5/12) - Balaio Café, 19h30 - Balãozinho Azul de Fáuston da Silva; Meu Amigo Nietzsche, de Fáuston da Silva; e O Menino e o Mundo, de Alê Abreu

Quarta - (11/12) - Fehsolna, 15h - Balãozinho Azul de Fáuston da Silva; Meu Amigo Nietzsche, de Fáuston da Silva; e O Menino e o Mundo, de Alê Abreu





SERVIÇO

Cineclube Balaio

Outubro, novembro e dezembro. No Balaio Café (Campus Universitário Darcy Ribeiro Universidade de Brasília - UnB Centro Cultural Casa Do Professor AdunB - Asa Norte, Brasília); Coletivo da Cidade (St. Norte Conjunto 11 - Industrial, Brasília) e Federação Habitacional do Sol Nascente - Fehsolna (SH Sol Nascente 160c - Sol Nascente, Brasília). Entrada Gratuita.