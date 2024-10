57º Festival de Brasília oferece oficinas de audiovisual

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro chega à 57ª edição com uma programação formativa conectada às demandas do mercado audiovisual do DF e nacional. Até 10 de novembro, o público pode se inscrever gratuitamente, através do site, em seis oficinas, nas rodadas de negócio e em clínicas de projetos focados no ambiente de mercado audiovisual nacional, atividades programadas para ocorrer entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro no Cine Brasília, no IESB Sul, no Jovem Expressão e virtualmente.

O mais longevo festival do gênero no país inaugura uma nova gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e o Instituto Alvorada Brasil e inova ao pensar em atividades voltadas às revoluções digitais no audiovisual, abrangendo pautas como o desenvolvimento em inteligência artificial (IA), jogos digitais, animação e produção virtual.

As oficinas abrangem os temas de assistência de direção, criação audiovisual em 3D para crianças e adolescentes, animação em jogos digitais, atuação infantil, produção virtual em audiovisual e técnicas de produção com IA. Os selecionados serão informados no e-mail declarado até o dia 20 de novembro.