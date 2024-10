'Agatha Desde Sempre': série marca primeiro beijo lésbico da Marvel

Agatha Desde Sempre (Agatha All Allong), série da Disney+, contou com um beijo protagonizado pelas personagens Agatha Harkness (Kathryn Hahn) e Rio Vidal (Aubrey Plaza) no último episódio. A cena marca o primeiro beijo lésbico no universo cinematográfico da Marvel.

Os fãs juntaram expectativas com o crescimento do envolvimento das duas personagens ao longo da série e ficaram emocionados quando o tão esperado beijo aconteceu. Veja a repercussão no X (antigo Twitter):

Começar o dia com o beijo mais TOXICO, LINDO e IMPORTANTE da MARVEL



AGATHA DESDE SEMPRE tem uma importância tão enorme, é a primeira série do MCU com personagens protagonistas LGBT



uma série de pouco orçamento (comparado a outras produções) que se mostrou GIGANTE pic.twitter.com/rw0IIswZA8 — thi (@thiagochareti) October 31, 2024

contarei para os meus netos que agatha harkness morreu de amor ao receber um beijo apaixonado da morte. no atestado de óbito dela estará lá bem grande uma letra cursiva linda: lésbica.#AgathaAllAlong#AGATHARIOpic.twitter.com/UOcLXlzWe2 October 31, 2024

E incrível como a rio ainda ama tanto a agatha,ela se entregou completamente ao beijo,ainda mais depois do que a agatha falou pra ela,ela não culpa a agatha por odiar ela pic.twitter.com/nxrC5tQz8H — ????????????????????|????????????????????'???? ???????????????????? (@thatareptt) October 31, 2024

Acabei de notar q no fim do beijo a Agatha faz um leve carinho na bochecha da Rio com o dedo no caminho q seria de uma lagrima, eu vou chorar pic.twitter.com/lyc2gi3pa5 — Pandelicious (@cadeIinhamaster) October 31, 2024

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer