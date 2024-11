Arena Futebol Clube está de volta com festa e samba sábado (2/11)

Após o sucesso do projeto Arena do Samba, o Arena Futebol Clube realizará o evento semanalmente. Neste sábado (2/11), a partir das 22h, será realizada a edição especial Samba de los muertos, que celebrará o Halloween ao homenagear grandes sambistas que já morreram. Os ingressos, que custam a partir de R$10, serão vendidos na entrada.

A noite começará com o grupo Samba Nosso, que traz uma roda de samba animada com clássicos do gênero. Outra roda de samba será comandada por Márcio Marinho, no cavaquinho, Breno Alves, no pandeiro, Ane Êoketu, na percussão e voz, e Amílcar Paré, no violão e voz.

A cantora e compositora Cecy Wenceslau será a estrela do evento ao trazer teatro e música juntos para animar o público. Durante os intervalos, o DJ Raoni manterá a energia da festa, com uma seleção musical envolvente.