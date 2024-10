Justin Bieber é eleito o oitavo maior cantor do século 21 pela Billboard

Justin Bieber foi eleito pela Billboard como o 8º maior astro do século 21. Além do título, o cantor acumulou oito músicas no topo da Billboard Hot 100, sendo eles: What do you mean?, Sorry, Love yourself, Despacito, I'm the one, Stuck with U, Peaches e Stay.

Como justificativa para Justin ter sido escolhido, a Billboard cita as 23 vezes em que o cantor foi indicado ao Grammy (incluindo duas vitórias), oito músicas no número 1 da Billboard Hot 100, 33 Guinness World Records, 26 Billboard Music Awards, quatro discos de diamante certificados pela RIAA e cerca de 150 milhões de discos vendidos ao longo da carreira.

"Bieber tinha a idade perfeita para fãs adolescentes jovens e hormonais que logo cunharam o termo 'Bieber Fever', uma mania do tipo Beatlemania sobre o sorriso brilhante de Bieber, personalidade charmosa e penteado deslumbrante que inspirou penteados semelhantes para meninos em todo o mundo nos anos seguintes", diz a revista.

Justin começou a ter sucesso em 2010, após o lançamento de Baby, parceria com Ludacriz. O hit é uma das músicas que fazem parte do álbum de estreia do artista, My world 2.0, que também conta com Somebodye to love, U smile, Eenie meenie e That should be me.

Atualmente, o astro está afastado dos palcos para lidar com problemas de saúde mental. Justin também está se dedicando à esposa, Hailey Bieber, e ao filho recém-nascido, Jack Blues Bieber.