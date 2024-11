'Brat' é escolhida a palavra do ano; entenda o termo que virou febre na web

O dicionário Collins escolheu "Brat" como a palavra do ano de 2024. Título do último álbum da cantora inglesa Charli XCX, lançado em junho deste ano, o termo é descrito pelo dicionário como um adjetivo para algo ou alguém que tenha "uma atitude confiante, independente e hedonista".

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… brat.



Find out more about #CollinsWOTY 2024 and see the full list here: https://t.co/gmsnCqA0yv#wordoftheyear #CollinsDictionary #brat #CollinsWOTY pic.twitter.com/Y93NCjFVno

— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 1, 2024

Por se tratar de palavra que se popularizou este ano com um lançamento musical, a publicação ainda brincou com o termo utilizado pelo Grammy para o prêmio de maior prestígio do evento: AOTY, ou Album of the year (álbum do ano). Assim, segundo o dicionário inglês, 'brat' é a WOTY, word of the year (palavra do ano).

Para completar as referências, no vídeo publicado, junto ao anúncio e à definição, há uma maçã verde neon, da mesma cor da capa do disco, que contém a canção Apple.

Leia também: Charli XCX lança single em parceria com participação de Troye Sivan

O termo ganhou muita força nas redes sociais depois de 7 junho de 2024, quando o álbum de mesmo nome foi lançado. Assim como a estética verde neon com fonte Arial da capa do disco, a palavra era considerada "brega" antes de Charli XCX a popularizar novamente. O termo pode ser traduzido para o português como 'pirralho' — segundo o dicionário Oxford, a forma de tratar uma criança com desprezo ou insignificância.

O próprio Collins definia o termo como característica para uma pessoa, especialmente criança, irritante ou que se comporte mal. Depois de 2024, porém, o verbete ganhou mais uma definição. "Inspirado no álbum de Charli XCX, 'brat' se tornou uma das palavras mais comentadas de 2024", diz texto escrito por David Shariatmadari no site do dicionário. "Mais do que um álbum de enorme sucesso, 'brat' é um fenômeno cultural que repercutiu em pessoas globalmente, e o 'brat summer' (verão 'brat') se estabeleceu como uma estética e um estilo de vida."

"Falta de confiança? Sentindo-se um pouco abaixo da média?", indaga Shariatmadari. "Tenho a mentalidade certa para você, e ela está encapsulada em uma única palavra: 'brat'."

"Uma atitude afiada, uma estética extravagante", complementa o texto, que informa que a palavra virou até mesmo slogan de campanha. "A frase 'Kamala é brat' provou ser rápida o suficiente para se tornar politicamente viral, mesmo que o significado tenha permanecido um pouco difícil de definir."

Leia também: O que se sabe sobre colaborações de Charli XCX com Bon Iver e Tinashe

Apesar de ter se tornado popular com o álbum, o termo captou "algo do espírito da época" em que se vive hoje, especialmente nas redes sociais. "Canalizando autoaceitação e rebeldia, é uma palavra adequada para 2024, um ano em que hedonismo e ansiedade se combinaram para formar uma mistura inebriante."

Outras palavras do ano definidas pelo dicionário Collins são 'brainrot', o consumo excessivo de conteúdo de baixa qualidade na internet; 'era', um período na vida ou na carreira de alguém que se caracteriza por um personagem diferente, termo popularizado pela turnê em andamento The Eras Tour, da cantora Taylor Swift; e 'delulu', adjetivo que caracteriza pessoas completamente irrealistas com as próprias ideias ou expectativas.

"Muitas das palavras na lista deste ano não são exatamente novas, mas certamente ganharam outra vida, voltando à moda por razões que às vezes são difíceis de entender", finaliza Shariatmadari. "O ressurgimento delas nos lembra que, por mais que o mundo mude, certas coisas permanecem as mesmas. Sempre haverá pessoas, mesmo na era da internet, que gostam de continuar usando um pouco o meio muito antiquado de suas próprias vozes."