Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/11)

REFORMULAR OS PRINCÍPIOS



Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário.



Por inércia, nossa humanidade continua apostando na repetição dos padrões que até pouco tempo atrás ainda significavam a realização, bons matrimônios, filhos, uma boa carreira e de vez em quando uma pulada de cerca porque ninguém é de ferro para aguentar a moralidade proibitiva.



Se os sacrifícios compensassem não haveria tantos divórcios nem muito menos a infelicidade de que as crianças que chegam não obtêm a graça de um lar estável que as proteja da maldição dos males psíquicos.



Estamos todos diante da oportunidade de reformular os princípios da construção da civilização, e é necessária muita coragem para isso, diferente de vociferar contra as mudanças e culpar os arautos das transformações de serem os responsáveis de que a civilização esteja em inevitável decadência.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais que as contingências atuais sejam impeditivas, evite tomar isso como algo que veio para ficar. As coisas ainda vão mudar muito e, com certeza, o vento soprará de forma favorável de novo. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as pessoas não se detêm para refletir um pouco sobre o que andam fazendo, inadvertidamente se entregam a uma inércia emocional cheia de insatisfações que, com certeza, será aproveitada por alguém para as manipular.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas interessadas em se unir a você para iniciar qualquer coisa que o valha precisam ser testadas, para verificar se tudo não passa de fogo de palha, ou se há, no fundo, verdadeiro interesse de empreender.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez não seja muito o que você possa fazer agora, mas o pouco que conseguir fazer, se o fizer direito, terá resultados muito interessantes. Melhor ainda será se você agir com total desapego pelos resultados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Senão agora, a qualquer momento a partir de agora; uma coisa é certa, sua alma não ficará muito tempo mais entregue à inércia de algo que poderia ter sido resolvido antes. Não importa, o negócio é seguir em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome um tempo para conversar longamente com sua alma, estabelecendo essa interlocução com absoluta transparência e sinceridade, sem se pautar em como tudo deveria ser, mas em como tudo é de fato.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sobram informações, dicas, palpites e opiniões, sua alma está recheada de tudo isso e ainda mais. Agora é quando se torna urgente que você faça alguma coisa com esse mundaréu de informações, e se atreva a agir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Tenha em mente que hoje não é um dia qualquer, é aquele tipo de momento em que, com pouco esforço, mas com intenção clara e vigorosa, você obterá resultados muito maiores do que em quaisquer outros dias. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As certezas são confortáveis, mas enganosas também, por isso é necessário, imprescindível até, que você sempre tome um tempo solitário para questionar a natureza de suas certezas, e evitar assim que se tornem preconceitos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Esse mundo de sentimentos desencontrados em que se transformou sua vida interior merece atenção, cuidado e carinho. Faça o possível para reservar um tempo e se dedicar às experiências suaves e leves.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seguir a vontade da maioria é uma opção, mas não a única. É preciso você valorizar seu posicionamento, muito mais ainda se esse significar uma contrariedade para o fluxo que a maioria das pessoas segue.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo que você não tenha certeza de se o que precisa fazer seria o melhor, siga em frente, porque nesta parte do caminho certamente seria melhor errar por tentar do que se abandonar à inércia, e errar por não se atrever.