Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (3/11)

A VELHA E CONHECIDA VIOLÊNCIA



Data estelar: Marte se opõe a Plutão antes de ingressar em Leão.



Dizem que nos familiarizamos com a violência porque o nascimento é pautado por ela, mas há formas e formas de os partos acontecerem, demonstrando que não seja imprescindível ser uma experiência violenta.



Nos familiarizamos com a violência e a consideramos parte integrante da existência humana e da construção da civilização de puro covardes que somos, nos refugiando em como as coisas têm sido até aqui, como se o destino fosse construído exclusivamente sobre o passado.



Se em vez de nos esconder na atitude covarde de repetirmos o passado de forma inerte nos lançássemos com ousadia a permitir que o futuro pautasse nossas atividades sociais, então dia a dia substituiríamos a brutalidade violenta por uma ética superior, a da sabedoria que compreende a comunhão de interesses, substituindo o confronto e as divisões.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De alguma maneira sua alma terá de encontrar espaço e tempo para aliviar as pressões e tensões que vem suportando, e o momento não poderia ser melhor para isso. É domingo, é propício, é hora de você fazer algo que agrade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O mundo produz acontecimentos que só agregam ansiedade às pessoas que, por natureza, já são ansiosas também, e que são maioria, diga-se de passagem. Procure desfrutar das coisas leves que também acontecem por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os bons momentos que você desfrutar com as pessoas que agradam sua alma precisam ser preservados de conversas impertinentes, que só eclipsariam o regozijo disponível, envolvendo as pessoas em discórdias fulminantes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muito querer e pretender demais que algo aconteça de acordo com os desejos, pareceria ser essa uma fórmula de sucesso. Enquanto isso, a vida apresenta limitações que parecem castigos, mas que são formas de proteção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As tensões são impressionantes, mas não acontecem sozinhas, paralelamente há assuntos leves e graciosos que servem de contraponto. Portanto, sua consciência não tem obrigação de ficar presa nas tensões apenas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ninguém consegue reconhecer o quanto custa a você ser quem você é, e ainda por cima manter tudo dentro da ordem possível. Melhor não cobrar a ninguém essa percepção, porque a vida interior é invisível aos olhos físicos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pressões precisam ser administradas com sabedoria, porque em sua maioria se cobrem de justificativas racionais, mas são estritamente emocionais. E no mundo das emoções nossa humanidade anda totalmente desencontrada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Suporte as tensões com presença de espírito, sem cair na armadilha de reagir aceleradamente ao que acontece, porque se você demorar um pouco, as iniciativas que tomar serão coroadas com sabedoria. Aí sim!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ninguém consegue fazer nada sozinho, nem se salvar nem tampouco se perder, porque o tempo inteiro a mente humana busca referências, em pessoas, que representem aquilo que se busca conquistar. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto mais pressionada sua alma se sentir, pior reagirá aos acontecimentos. É bom você tomar um tempo para relaxar e se distrair sem, no entanto, procrastinar aquilo que seja imprescindível fazer agora. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ofensas nem sempre são intencionais, em muitos casos a alma se ofende com situações que para as outras pessoas não têm nenhuma importância, e elas as experimentam sem perceber o que acontece ao redor. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Essa sensação que não deixa você desfrutar completamente das coisas boas que andam acontecendo, é coisa de se levar a sério? Ou é mais um desses pressentimentos que não dão em nada? Só o tempo dirá, só o tempo.