Premiação que celebra artistas LGBTQIA+ será realizada nesta quinta

A Administração Regional do Guará recebe, nesta quinta-feira (7/11), a partir das 18h30, o Corpo Diversidade: Prêmio LGBTQIAPN+ do Movimento. O evento celebra a arte e a cultura da comunidade nas regiões administrativas do DF. Além da premiação, o Corpo Diversidade também terá aula de dança, atrações convidadas e apresentações artísticas dos vencedores.

Leia também: Milton Nascimento se despede de Quincy Jones: "disseminador da música brasileira pelo mundo"

O Corpo Diversidade é idealizado pela artista e diretora Amanda Oliveira, também conhecida artisticamente como Santa Surda. O projeto busca dar visibilidade e protagonismo aos artistas e coletivos LGBTQIAPN+ na cena musical, na dança, no circo e no teatro. O projeto oferece 17 prêmios distribuídos em diferentes categorias e um valor total de R$23mil, variando em prêmios de R$1mil e R$5mil. O incentivo reafirma a importância da inclusão e da diversidade nas artes.

Leia também: Justin Timberlake está com crise no casamento? Saiba a verdade

Idealizadora do projeto, Amanda Oliveira é uma referência no cenário artístico e cultural do Distrito Federal. Amanda é uma mulher negra, lésbica e surda, que trabalha na área de grafite, além de ser ilustradora e diretora artística. O projeto Corpo Diversidade é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Leia também: 8 dicas para aumentar as chances de sucesso na Black Friday

Serviço

Corpo Diversidade: Prêmio LGBTQIAPN+ do Movimento

Na quinta-feira (7/11), das 18h30 às 23h30 na Administração Regional do Guará. Entrada gratuita e livre para todas as idades.