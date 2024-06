Festival Foto BSB seleciona imagens de fotógrafos e de fotojornalistas

Fotógrafos profissionais podem submeter seus trabalhos para o Foto BSB — 3º Festival de Fotojornalismo de Brasília até a próxima segunda-feira (10/6). A convocatória é voltada para fotojornalistas e fotógrafos que possuam um ensaio de fotografias documentais com a temática "Resiliência: Habitar na Emergência Climática", guiada pelas palavras "Resiliência" e "Habitar". O resultado final será divulgado no dia 1º de julho de 2024.

Há espaço para ensaios com o mínimo de cinco e o máximo de 30 fotos que explorem as diversas perspectivas do tema. Nesse contexto, serão abordados os desafios relacionados à moradia, permanência e mudanças, com exploração de questões contemporâneas como conflitos, crise climática e seus impactos na vida e no planeta.

Todas as fotografias serão revisadas e validadas pelo Foto BSB e devem, obrigatoriamente, estar de acordo com o tema proposto. O Festival reserva-se o direito de excluir os materiais que não cumpram com os critérios, condições técnicas e artísticas exigidas pela organização. Além das fotografias, os participantes devem enviar um retrato e um texto de apresentação do projeto.

O autor do ensaio que melhor traduzir a convocatória será selecionado para participação em uma Mesa on-line em data a ser informada, recebendo um cachê de participação de R$ 800 (oitocentos reais), mediante entrega de Nota Fiscal.

Serviço

3º FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília

As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/ConvocatoriaFotoBSB2024 até 10 de junho de 2024.