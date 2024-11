Curta-metragem infantil do DF celebra o mês da Consciência Negra

Venusto, diretor, ator, músico e cineasta realiza mais um projeto educacional no Distrito Federal. O artista começou a gravação de “Árvore”, um curta-metragem que está sendo filmado na região administrativa do Núcleo Bandeirante e em áreas que ressaltam o bioma Cerrado.

A produção, que é realizada e patrocinada pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, acompanha a jornada de uma família negra, composta pelo pai Jatobá e sua filha Passarinho. Juntos, eles enfrentam estereótipos sociais enquanto lidam com o luto e a superação. O curta é um musical infantil com duração de 15 minutos, e está sendo realizado no mês da Consciência Negra. Tem como pano de fundo o Cerrado, refletindo a riqueza natural e cultural.

A estreia gratuita vai ocorrer no Núcleo Bandeirante, para a comunidade local, sem data definida. Venusto e equipe também vão promover, em novembro, diversos Workshops: sobre o cinema como profissão para alunos e professores da Escola Parque da Natureza no Núcleo Bandeirante; encontro com profissionais de saúde e arte-educadores no Museu Vivo da Memória Candanga para discutir os desafios emocionais enfrentados por crianças que vivem o luto; e bate-papo com artistas e coletivos culturais no SENAC-São Sebastião, abordando as oportunidades e desafios do mercado de trabalho do cinema no DF.