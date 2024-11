Exposição no Varjão reflete sobre as maneiras de representar o corpo

A exposição Ficções corporais estreia nesta quarta-feira (14/11), às 19h, na Casa de Cultura do Varjão, e fica em cartaz até o dia 17 de novembro. Criada pela artista e pesquisadora Déborah Alessandra, a exposição propõe um espaço de diálogo sobre as diversas formas de apreensão do corpo. A mostra faz parte do projeto Sobre, que mistura dança contemporânea e artes visuais ao refletir sobre o corpo feminino e as construções históricas e sociais que o atravessam.

Além da exposição, quem passar pelo local no dia 16 vai poder ainda participar da oficina Ficções Corporais — Compartilhamento de Procedimentos Artísticos, com Déborah, às 14h. Haverá também a Roda de Conversa Mulheres, com mediação da curadora da exposição, Maria Eugênia Matricardi, no dia 17 de novembro, às 15h. Todas as atividades são gratuitas.

Todas as ações do projeto serão realizadas no Varjão, com o intuito de promover a descentralização cultural e a valorização de artistas periféricos. “Queremos democratizar o acesso à arte e dar notoriedade ao trabalho de artistas que operam em contextos de baixa visibilidade”, afirma Déborah.