Apresentador vencedor de três Emmys morre de forma repentina aos 39 anos

A morte repentina do jornalista Chauncy Glover, de 39 anos, surpreendeu fãs e colegas nesta quarta-feira (6). Âncora do KCAL News, em Los Angeles, Glover era conhecido por seu impacto positivo na comunidade. A família emitiu um comunicado emocionante, expressando a "perda inimaginável" de alguém que era "mais que um filho e irmão, mas um farol de luz".

Os familiares agradeceram o apoio dos fãs, pedindo respeito e privacidade para lidar com o luto. "Confortamo-nos com o amor recebido e as memórias que ele deixou. Chauncy foi tirado cedo, mas seu legado vive", disseram.

Glover, que já havia sido âncora na ABC por oito anos, também era reconhecido pelo compromisso social. Ele fundou uma ONG em 2013 para apoiar jovens negros e latino-americanos, trabalho que lhe rendeu reconhecimento e admiração.

Ao longo de sua trajetória, o jornalista conquistou três prêmios Emmy, marcando sua carreira e seu compromisso com causas importantes.

