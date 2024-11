Bruno Mars recebe CPF brasileiro após temporada de shows no país

Após uma longa temporada de shows no Brasil, Bruno Mars conquistou o coração dos fãs e também do governo brasileiro. Como despedida, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos fez uma carteira de identidade para o artista.

O documento, que não é oficial, foi entregue ao cantor na noite desta terça-feira (5/11), durante sua última apresentação em solo brasileiro, que ocorreu em Belo Horizonte. A identidade feita em formato gigante consta o nome "Bruninho Márcio" como nome social.

Bruno recebeu o CPF e mostrou o documento durante o show. Eric Hernandez, irmão do cantor, também recebeu uma identidade brasileira e publicou a foto nas redes sociais. "Obrigado Brasil pelo carinho e pelo meu CPF!", compartilhou ele nas redes sociais.

A brincadeira foi compartilhada nas redes sociais no Ministério da Gestão. "Missão cumprida, entregamos a Carteira de Identidade fictícia (mas feita com muito carinho) para o Bruninho em seu último show. Ele já pode se sentir brasileiro como a gente! Te amamos Bruno Márcio do Brasil!".

A ação aproveita para incentivar os cidadãos a fazerem a identidade. "Mas infelizmente para ele, somente brasileiros natos, naturalizados e portugueses podem ter a nova Carteira de Identidade Nacional, que tem o CPF como número único! O nosso Bruninho Márcio ainda não pode, mas você pode! Corre lá!".