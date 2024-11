Projeto Campeões do Repente oferece atividades para esta quinta (7/11)

Repentistas do DF e do Nordeste mostram seus versos de improviso na Casa do Cantador - (crédito: Divulgação/GIBI COMUNICA)

Os Campeões do Repente realiza o sétimo encontro a partir desta quinta-feira (7/11), às 15h, na Casa do Cantador em Ceilândia. As atividades se estendem até sábado (9/11). O festival reúne nomes dos principais artistas locais do DF, Entorno e Nordeste para competirem com os grandes mestres nordestinos da arte ‘repente’. A entrada para o evento é gratuita.

O projeto, que tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), oferece, além das competições, atrações especiais de artistas renomados como o grupo Mamulengo Presepada e Mamulengo Fuzuê, e Marquim do Tropa e Meirele. A principal proposta do evento é levar o repente (arte nordestina que se baseia na improvisação de versos, rimas e orações em forma de canto) para um público ainda maior. Joaquim Crispiniano realizará nesta quinta (7/11), uma oficina de poesia, às 15h, e de noite terá apresentações com Mamulengo Fuzuê, competição de repentistas locais e performance de Ismael Pereira e Raullino Silva, a partir das 20h.

Os artistas que participarão das competições serão julgados por um júri especializado, com critérios que incluem rima, métrica, oratória, presença de palco e uso correto da gramática portuguesa. Na ocasião, os artistas serão condecorados pelos seus repentes apresentados. O projeto Campeões do Repente destaca a importância de integrar essas práticas culturais à vida cotidiana na região, promovendo a continuidade da tradição. De acordo com a equipe do evento, “o repente é a expressão da alma e da história do povo nordestino, um tesouro que precisa ser celebrado e compartilhado com as novas gerações”.

Serviço

7º Campeões do Repente

Do dia 7/11 ao dia 9/11, a partir das 15h na Casa do Cantador (St. N Quadra 32 Área Especial G), em Ceilândia. A entrada é gratuita. Para mais informações acesse o site: https://2024.campeoesdorepente.com.br/ .