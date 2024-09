Projeto Mamulengo Vai à Escola visita 10 unidades de ensino público

O projeto Mamulengo Vai à Escola realiza a segunda edição a partir desta terça-feira (10/9) e segue até 27 de setembro percorrendo dez unidades de ensino públicas e cinco instituições de acolhimento de menores em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. As visitações serão feitas de manhã e à tarde. Confira a programação no final da matéria.

Todas as escolas contempladas serão agraciadas com o Kit Educativo Brincante, uma Oficina Formativa de Mamulengo para Professores e uma apresentação do espetáculo O romance do vaqueiro Benedito, do grupo Mamulengo Presepada. O projeto Mamulengo Vai à Escola tem como objetivo estimular estudos sobre a educação por meio do Teatro Popular de Bonecos.

O Mamulengo Vai à Escola prioriza redes de ensino das regiões de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Riacho Fundo 1 e 2, Samambaia, Taguatinga, Varjão e o Plano Piloto. Cada Kit Educativo Brincante oferecido é composto de uma mala de dez bonecos de luva, um estandarte de cena e uma tolda teatral infantil. A Oficina Formativa de Mamulengo para Professores será administrada pelo membro do grupo Mamulengo Presepada, o mestre bonequeiro Chico Simões.





Programação

10/9 - 8h na Escola Lajes da Jibóia - Ceilândia Norte



11/9 - 8h na Escola PArque 313/314 - Plano Piloto (com Libras e Audiodescrição)

12/9 - 8h30 na Casa Azul - Samambaia (com Audiodescrição)

12/9 - 14h na CAIC Ayrton Senna - Samambaia (com Libras)

13/9 - 8h30 na Instituto Carinho - Ceilândia (com Audiodescrição)

13/9 - 14h na Centro de Ensino Especial 01 - Taguatinga

15/9 - 14h na Lar São José - M Norte - Taguatinga (com Libras)

17/9 - 8h na EC 01 - Estrutural (com Audiodescrição)

17/9 - 14h30 na Associação Viver - Estrutural

18/9 - 8h30 no Lar da Criança Padre Cícero - Taguatinga

18/9 - 14h na Escola Classe Agrovila II - Riacho Fundo II (com Libras)

24/9 - 8h30 na Escola Classe Kanegai - Riacho Fundo I (com Audiodescrição)

25/9 - 14h na Escola Classe Polo Agrícola da Torre - Brazlândia

26/9 - 14h na Escola Classe Córrego do Barreiro - Ponte Alta Norte

27/9 - 11 e 14h no Centro de Ensino Fundamental 01 - Varjão (com Libras)





Serviço

Projeto Mamulengo Vai à Escola

Do dia 10/9 ao 27/9, entre 8h e 14h nas escolas públicas do DF. Projeto gratuito. Site: http://www.mamulengopresepada.com.br/ .