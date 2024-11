Bruno Mars lança funk em vídeo de despedida do Brasil

Após mais de um mês em solo brasileiro, Bruno Mars foi conquistado pelo funk nacional e produziu um vídeo cantando em português para agradecer o Brasil.

"Bruninho já chegou, agora a festa é no Brasil. Cadê as popozudas fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão", diz um trecho da letra. "Rebola pro Brunão", "Bruninho está em casa" e "Festa no Brasil!" são outras frases citadas na música.

Nas imagens, Bruno aparece fazendo uma tatuagem do Cristo Redentor no peito. Na sequência, o astro surge ao lado de fãs, vestindo blusa e boné do Brasil. Bruninho ainda comeu pão de queijo e ficou ao lado de um vira-lata caramelo, animal conhecido no país.

No fim, aparece a frase "Bruninho will return" (Bruninho retornará, em tradução livre), dando a entender que uma nova passagem do cantor pelo país poderá ocorrer em breve.

Em menos de meia hora, o vídeo acumulou 100 mil comentários de fãs agradecendo ao carinho do cantor e pedindo que ele retorne para uma nova temporada de shows.

