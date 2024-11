Curta de Walter Sarça sobre cinema na periferia estreia nesta sexta

Será realizada nesta sexta-feira (8/11), às 20h, no Espaço Cultural da Cia Lábios da Lua, a pré-estreia do curta-metragem Cinema do Povo, escrito e dirigido por Walter Sarça. A obra é responsável por inaugurar o CineClube Vila Sarrafo II, localizado no Gama. Além do lançamento, também haverá quatro encontros, além de um diálogo com Walter Sarça, após o filme.

O curta Cinema do Povo narra a história de dois meninos e o desafio de morar na periferia. O foco principal dos garotos é levar a cultura e a arte para a comunidade na qual vivem. A partir daí, Edson e Henrique, como são chamados, começam a organizar uma mostra de cinema, porém eles acabam tendo que enfrentar a resistência e sabotagem de terceiros.

O diretor explica que Cinema do Povo é uma obra de metalinguística e de ficção, que trata da história do cinema em um tempo passado e rústico inserido em contexto suburbano. “A ideia do filme tem relação direta com o Gama, onde procuramos revitalizar o Cine Itapuã, lugar há anos jogado às traças. A ideia tem relação também com o cinema de guerrilha, onde geralmente o dinheiro não se sobrepõe à criatividade e à atitude, sendo estas as principais canalizadoras para realizações artísticas, culturais, comunitárias e tribais”, comenta Walter Sarça.

Serviço

Cinema do Povo

Nesta sexta-feira (8/11), às 20h no Espaço Cultural da Cia Lábios da Lua no Gama. Entrada livre e gratuita para todos os públicos.