Brasil é convidado a integrar Comunidade de Nações Invictus

A Fundação Jogos Invictus (Invictus Games Foundation, em inglês) anunciou o Brasil como novo membro da Comunidade de Nações Invictus (Invictus Community of Nations). O anúncio foi feito por meio das redes na quinta-feira (7/11).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além do Brasil, a Lituânia também foi anunciada como novo membro da comunidade. De acordo com o post, ambos os países estão oficialmente convidados para participar da próxima edição dos Jogos Invictus, o Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

The Invictus Games Foundation proudly welcomes Brazil???????? and Lithuania???????? as the newest members of the ever-growing Invictus Community of Nations.



Both countries are officially invited to take part in the #InvictusGames Vancouver Whistler 2025 presented by ATCO and Boeing. ????????