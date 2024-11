Tony Todd, ator de 'Candyman' e 'Premonição', morre aos 69 anos

Todd foi protagonista do clássico 'O mistério de Candyman', de 1992 - (crédito: Reprodução/Instagram/@tonytoddofficial)

Tony Todd, ator conhecido por papéis memoráveis em filmes de terror, morreu aos 69 anos na última quarta-feira (6/11). A informação foi confirmada ao TMZ pelo seu representante, Jeffrey Goldberg. O artista morreu de causas naturais, em casa, em Los Angeles.

Leia também: Espetáculo traz protagonista surda e Libras para o palco do Teatro dos Ventos

Todd foi protagonista do clássico O mistério de Candyman, de 1992, e dos dois filmes subsequentes: Candyman 2 - A Vingança (1995) e Candyman 3: Dia dos Mortos. Ele voltou a participar do filme em A Lenda de Candyman, lançado em 2021.

O ator também trabalhou na saga Premonição, que tem cinco filmes lançados. Todd também conseguiu papéis em O corvo, A rocha, A noite dos mortos-vivos, Law & Order, Smallville, Charmed, Anjos da lei e Star Trek: A Nova Geração.

A atriz Virginia Madsen, que trabalhou em Candyman com Todd, lamentou a morte do ator e afirmou estar "sem palavras". No Instagram, ela declarou que o ator era seu "amado" colega de elenco. "O grande ator Tony Todd nos deixou e agora é um anjo. Como ele era em vida... Eu te amo", disse.