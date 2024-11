Artistas brasileiros estão no Grammy Latino com indicações e performances

Diversos artistas brasileiros estarão presente na cerimônia do Latin Grammy, que conta com apresentações e performances de grandes nomes da música brasileira, além de participações especiais como apresentações. O evento será realizado no dia 14 de novembro, em Miami, e será transmitido ao vivo no Canal Bis e Globoplay a partir das 21h.

O cantor Jão foi indicado nas categorias Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa, o DJ Alok foi indicado em Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina, e Simone Mendes concorre em Melhor Álbum de Música Sertaneja. Os três artistas vão se apresentar na premiação, que também conta com performances de Ale Acosta, Valéria Castro, Deorro, Fonseca, Kany García, Leonel García, Grupo Niche, Draco Rosa, Rozalén e Vikina.

Gloria Groove e Luana Prado, além de estarem concorrendo em Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Música Sertaneja, respectivamente, também serão responsáveis por anunciar vencedores de outras categorias ao longo do evento. Luísa Sonza é uma das apresentadoras principais e está indicada nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa.

A Academia Latina da Gravação concederá o Prêmio à Excelência Musical de 2024 a Lulu Santos, na cerimônia de Prêmios Especiais. O prêmio é concedido, por votação do Conselho Diretivo da Academia Latina da Gravação, a artistas que realizaram contribuições criativas de excepcional importância. Outros artistas brasileiros como Simone, Rita Lee, Martinho da Vila, Erasmo Carlos, João Bosco, Djavan, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Gal Costa, Roberto Carlos e Jorge Ben Jor já foram homenageados com o prêmio.