‘República’: Sandra Annenberg revela bastidores do trabalho como atriz na Globo

Antes de ter se tornado uma das maiores jornalistas da TV brasileira, Sandra Annenberg possuiu uma carreira como atriz, e pode ser vista no elenco da minissérie República (1989) que estreou no catálogo do Globoplay nesta segunda-feira (11).

Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora do Globo Repórter relembrou a experiência na dramaturgia, em que, na obra, interpretou a personagem Dora. "Minha personagem era filha da aristocracia da época, de uma família símbolo do que estava acontecendo no país no ano seguinte à abolição", disse ela.

"Lá se vão 35 anos, mas me lembro das gravações em Petrópolis. A cidade já era cenográfica o suficiente e carregava a história em cada sobrado, pelas pedras dos pavimentos. Era vestir o figurino e se deixar levar pelo clima. Me lembro muito bem de uma cena em que eu deveria dançar lundu, dança de origem africana trazida pelos escravizados. Era mágico! A lembrança é de que eu vivi uma fantasia que foi real", afirmou a apresentadora.

