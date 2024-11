Sabrina Sato volta ao trabalho após perder bebê

Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores o retorno ao trabalho nesta segunda-feira (11), após passar por um momento delicado. Recentemente, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo aos 11 semanas de gestação, interrompendo a primeira gravidez com seu noivo, o ator Nicolas Prattes. Em seu Instagram, Sabrina publicou uma imagem do seu camarim na TV Globo, onde se preparava para participar do júri do The Masked Singer.

Apesar da dor pela perda, Sabrina segue focada no trabalho e compartilhou sua alegria em retornar ao programa. Em entrevista recente, ela comentou que prefere continuar no papel de jurada, destacando a liberdade de se divertir e dar opiniões sem pressões. Ela ainda brincou sobre o erro de "errar à vontade", algo que a faz se sentir à vontade no palco.

A gravidez de Sabrina com Nicolas era esperada com grande entusiasmo, pois seria o primeiro filho do casal, que está junto há dez meses e noivo desde setembro. Já mãe de Zoe, de 5 anos, do casamento anterior com Duda Nagle, Sabrina tem dividido com seus seguidores os altos e baixos de sua jornada materna. "Estou pronta para seguir em frente", declarou.

Com seu retorno ao trabalho, Sabrina reforça a ideia de que a vida continua, mesmo diante de momentos de dor e perda. Ela, que sempre foi muito aberta com seu público, promete compartilhar mais sobre esse processo de recuperação e os próximos passos na sua vida pessoal e profissional.

Observatório dos Famosos.