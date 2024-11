Chapada dos Veadeiros realiza festival de jazz neste fim de semana

A 6ª edição do evento terá um couvert artístico entre R$15 a R$20 - (crédito: Divulgação)

A Chapada dos Veadeiros receberá, neste fim de semana, o festival de música Jazz na Vila, que será sediado na Vila de São Jorge. Na 6ª edição, realizada entre sexta-feira (15/11) e domingo (17/11), o evento reunirá, além de música, cultura, gastronomia e consciência ambiental. O couvert artístico varia de R$15 a R$20.

Organizado pela Associação dos Empreendedores de São Jorge (Assejor), o festival transformará restaurantes, bares e pousadas em palcos para o jazz. Entre as atrações confirmadas estão Flávio Silva, Bruno Berê, Gui Folko, Mirian Marques e Trio Tundá, que trazemo jazz contemporâneo com fusões de samba, baião e outros ritmos brasileiros.

Na sexta-feira (15/11), as apresentações começam às 16h e seguem até 20h, enquanto no sábado (16/11), serão das 8h às 20h. Por fim, no domingo (17/11), os shows serão das 8h às 14h. Para o pianista Flávio Silva, o festival será uma boa oportunidade para o público apreciar a beleza natural da Vila de São Jorge ao som de boa música.