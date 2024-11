Como foi a D23: trailers, estreias e bastidores de produções da Disney

A D23, grande feira de cultura pop do estúdio Disney, ocorreu pela primeira vez no Brasil entre os dias 8 e 10 de novembro. Realizado a cada dois anos na Califórnia (EUA), o evento deste ano foi organizado em São Paulo, que reuniu painéis de produções da empresa, atores e lojas de produtos Disney.

Na sexta-feira (8/11), foram anunciados o sexto filme da franquia A era do gelo, que está em produção, e a data de estreia do live-action Lilo & Stitch, que chegará aos cinemas brasileiros no dia 22 de maio do ano que vem e terá o retorno de Chris Sanders, na voz de Stitch, e Maria Kealoha como dubladora de Lilo. Também foram divulgados o trailer de Mufasa, prequel que vai abordar a infância do pai de Simba, e a data de lançamento de Tron: Ares, novo longa da produção Tron que será liberado para o público no dia 9 de outubro de 2025.

No sábado (9/11), o universo Star Wars foi atualizado: foram divulgados o teaser e a data de lançamento, da série Andor e do primeiro filme de Mandalorian, previstos para estrear, respectivamente, em abril de 2025 e maio de 2026. Já o estúdio Marvel trouxe o trailer da nova produção de Quarteto Fantástico, da animação Homem-Aranha: seu amigão da vizinhança, do longa Thunderbolts e do filme Capitão América: admirável mundo novo.

No último dia (10/11), os atores da série Percy Jackson e os Olimpianos, em vídeo chamada, comentaram sobre os bastidores da segunda temporada, que estreia no ano que vem e irá adaptar o segundo livro da saga, Percy Jackson e o mar de monstros. Foi anunciada também uma nova temporada da série de animação Phineas e Ferb, que chegará ao streaming Disney+. Além disso, parte do elenco das produções The bear e Grey's Anatomy comentou sobre os bastidores das suas respectivas temporadas que serão lançadas.