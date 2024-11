Série de Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky conta a história do Senado

O Senado Federal completa dois séculos de existência, nesta quarta-feira (13/11), e o presente da TV Cultura e da TV Senado foi a produção de uma série documental com sete episódios. A direção de Luiz Bolognesi, co-direção de Laís Bodanzky e apresentação da atriz e cantora baiana Larissa Luz pretende ressaltar a importância histórica e contemporânea do Senado. Em prol do feriado que marca o dia da proclamação da República, a estreia será feita em ambos os canais na sexta-feira (15/11), sendo na TV Senado às 21h e na TV Cultura, às 22h.



O primeiro episódio fala do funcionamento parlamentar no dia a dia e das sete vezes que o parlamento foi fechado. A intenção é focar em momentos nos quais a democracia foi ferida e um dos objetivos é denunciar práticas fascistas. A série documental Senado, a história que transformou o Brasil surge como uma importante reflexão sobre a trajetória legislativa do país, apresentando uma narrativa rica que conecta eventos históricos com suas repercussões na sociedade contemporânea. Com a participação de grandes figuras, como o senador Rogério Carvalho e a diretora de produção da TV Cultura, Paula Cavalcanti, o projeto promete mostrar as lutas e conquistas que moldaram os direitos dos cidadãos brasileiros ao longo destes dois séculos.

Dividida em sete episódios, a série aborda temas cruciais que marcam a evolução dos direitos sociais e a função do Senado na construção de um Brasil mais justo e igualitário. Cada eixo temático é cuidadosamente elaborado para destacar momentos significativos, como a luta pela igualdade racial, a busca por direitos trabalhistas e a proteção das crianças e adolescentes. Essa abordagem não só resgata a memória histórica, mas também estimula uma reflexão sobre os desafios que ainda persistem na sociedade brasileira. Assim, a série se coloca como uma ferramenta educativa, capaz de engajar o público na compreensão do funcionamento do Senado e da importância de sua atuação na vida dos cidadãos.

Por meio de depoimentos de historiadores e personagens que vivenciaram essas transformações, Senado, a história que transformou o Brasil promete cativar e informar o espectador sobre como a legislação brasileira evoluiu em resposta às demandas da população. A narrativa envolvente e a utilização de recursos audiovisuais históricos proporcionam uma experiência rica e emocionante, que vai além da simples apresentação de dados. Ao final, o público é convidado a refletir sobre seu papel na democracia, reconhecendo que cada conquista legislativa é fruto de lutas coletivas que moldaram o Brasil ao longo de sua história.







Programação:

TV Senado TV Cultura

Estreia 15/11 - 21h 15/11- 22h

Episódio 1 15 e 16/11, 21h 20/11, 22h

Episódio 2 22-23/11, 21h 27/11, 22h

Episódio 3 29-30/11, 21h 4/12, 22h

Episódio 4 6-7/12, 21h 11/12, 22h

Episódio 5 13-14/12, 21h 18/12, 22h

Episódio 620-21/12, 21h 25/12, 22h

Episódio 727-28/12, 21h 1/1/2025, 22h

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel