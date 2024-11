Viih Tube passou por dificuldades no parto do segundo filho

A influenciadora Viih Tube deu relatos do parto de seu segundo filho, Ravi, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. A criança nasceu na noite desta segunda-feira (11/11), após 19 horas de trabalho de parto.

Nesta terça (12/11), Viih já havia dito que passou por dificuldades durante o parto. "Estamos bem. Passamos alguns sustos, tanto eu quanto o Ravi. Mas estou muito feliz, senti a presença de Deus o tempo inteiro, cuidando da gente", relatou. "Estou tão feliz. A segunda maternidade realmente é muito mais leve".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na manhã desta quarta (13), a influenciadora retornou às redes sociais para explicar o que ocorreu. De acordo com ela, houveram intercorrências que a obrigaram a passar por uma cesárea de emergência quando estava com 10 cm de dilatação.

"O que eu mais queria era ter conseguido o normal, tanto que fiquei 19 horas (em trabalho de parto), mas não iria arriscar, de jeito nenhum, meu filho ou a mim", esclareceu. Viih disse que, por pouco, ela e Ravi não precisaram ir para a UTI.