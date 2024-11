Linkin Park no Brasil: show será transmitido ao vivo; saiba como assistir

Os fãs que não conseguiram comprar os ingressos dos shows do Linkin Park poderão acompanhar o espetáculo pela televisão. O Multishow e o Globoplay transmitirá ao vivo a primeira apresentação da banda, marcada para esta sexta-feira (15/11).

Os interessados poderão acompanhar o espetáculo a partir das 20h15. O show ocorrerá em São Paulo, no Allianz Parque. A banda também se apresentará no sábado (16), no mesmo local. No entanto, a emissora não confirmou se a segunda apresentação também passará na TV.

A espera pelos shows do Linkin Park no Brasil é grande. Os ingressos foram vendidos em menos 1 hora. A apresentação faz parte da From Zero World Tour, e conta com Emily Armstrong, nova vocalista da banda após a morte de Chester Bennington, em 2017.

'Linkin Parque'

São Paulo já está preparado para receber a banda. Os integrantes do grupo, inclusive, brincam com o nome do estádio onde serão realizadas as apresentações trocando o nome Allianz Parque por Linkin Parque.

A mudança chamou a atenção nas redes sociais e deixou os fãs ainda mais animados para os shows marcados para este fim de semana.