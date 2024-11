Leo Russo lança música em homenagem a João Nogueira

O cantor Leo Russo, em homenagem ao aniversário de 83 anos do artista João Nogueira, lançou nesta terça-feira (12/11) a música João do Méier. A faixa faz parte do álbum A gente merece, que chegará às plataformas digitais no dia 22 de novembro.

Leia mais: Escritor Vicente Sá lança livro infantil sobre Brasília neste sábado

Além da canção, inspirada no bairro do Méier, onde Nogueira nasceu e cresceu, Leo Russo divulgou um videoclipe, que transita por lugares marcantes do bairro. Participaram das gravações a viúva Ângela Nogueira, o produtor Milton Manhães e os músicos Alex Ribeiro e Didu Nogueira.

Leia mais: Série de Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky conta a história do Senado

“Eu sempre fui muito fã do João Nogueira, desde criancinha. Apesar de eu não ter conhecido o João pessoalmente, ele faleceu no dia 5 de junho de 2000, eu me encantei com a discografia dele”, destaca Russo, em nota.